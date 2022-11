Espot destaca l'esforç per doblar la producció elèctrica nacional

Actualitzada 08/11/2022 a les 14:14

El cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut aquest matí en la taula rodona de la Conferència del Clima de les Nacions Unides que se celebra a Egipte. Sota el títol 'Invertir en el futur de l'energia', Espot ha exposat l'objectiu d'Andorra de doblar la producció elèctrica nacional al 2030 i ha destacat la feina que durant els darrers anys el país ha anat desenvolupament per "implementar la normativa que afavoreix la producció energètica nacional i la seva diversificació".D'aquesta manera, ha afirmat que l'objectiu marcat és el de multiplicar per dos la producció elèctrica nacional el 2030 i per més de tres fins a l'any 2050, així com assegurar un percentatge d'energies de fonts d'origen renovable en relació amb la producció elèctrica nacional no inferior al 75%. Espot també ha recordat la implementació de la taxa verda mitjançant l'establiment d'un preu del carboni de 30 euros per tona, que ha de revertir en l'avançament de la mobilitat sostenible, segons Govern. El cap ha explicat que el fons verd possibilita "finançar la gratuïtat del transport públic per bus, l'adquisició de vehicles amb propulsió energètica, finançar els programes d'ajuts a l'eficiència energètica i la implantació d'energies renovables en l'edificació".El cap de Govern participa aquest migdia a la World Leader Summit.En la segona jornada de treball de la COP27 a Xarm El-Xeikh el cap de Govern ha mantingut una trobada amb el ministre d'Estat del Principat de Mònaco, Pierre Dartout, per tractar l'avançament de les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Espot i Dartout han celebrat la signatura d'un acord d'amistat i cooperació general, duta a terme en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides celebrada el mes de setembre, i que servirà per reforçar els lligams entre ambdós països.El cap de Govern ha convidat a les autoritats monegasques a visitar oficialment Andorra per reforçar "encara més" els lligams d'amistat o cooperació i donar visibilitat a la cohesió i la bona sintonia entre els dos estats en "un moment clau en les negociacions amb la UE".