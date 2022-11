El cinema espiritual espera la participació de 2.800 escolars

Actualitzada 08/11/2022 a les 06:29

La XI Setmana de cinema espiritual, titulada Aixeca la mirada, espera rebre la participació de 2.800 escolars d’Andorra, segons va informar el bisbat d’Urgell. La proposta, organitzada per la delegació d’ensenyament de transmissió de valors als infants i joves, té com a objectiu difondre “la importància d’una formació crítica i activa entorn dels mitjans”. L’activitat està adreçada als alumnes de cinquè i sisè de primària i als estudiants de secundària i batxillerat i està oberta als escolars que no cursen religió. Les sessions es faran a les sales dels cinemes Illa Carlemany a partir de les 9.30 hores.