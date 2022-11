Detingut per furtar més de 900 euros en mercaderies

Actualitzada 08/11/2022 a les 07:46

Un home no resident de 25 anys va ser detingut per la policia acusat d’un presumpte delicte de furt per valor de més de 900 euros, segons va informar el cos.Els fets van passar dissabte al vespre, quan el personal de seguretat d’un centre comercial va controlar l’home, que havia sostret diversa mercaderia. Els agents van verificar el material furtat, que portava a l’interior de dues bosses. Durant el control, la policia li va trobar més mercaderia furtada d’un altre establiment de la capital. El detingut va manifestar als agents que durant la setmana havia realitzat altres furts i que ho amagava tot al domicili d’un familiar, on pernoctava aquests dies. De moment, el cos va informar que s’ha verificat el preu de cost de part de la mercaderia sostreta, que és d’uns 900 euros, i s’està analitzant el valor de la resta. A més, en el moment de la detenció se li van trobar 1.640 euros en efectiu.Abans, la matinada de dijous, la policia va detenir un resident de 29 anys prop d’un local d’oci nocturn amb tres grams de cocaïna i 0,6 grams de marihuana. Durant el registre del domicili els agents van trobar 32 grams més de marihuana, diverses bosses amb restes de la mateixa droga, quatre grinders –objectes per triturar-la– i dos ganivets amb restes d’haixix. Dissabte també es va arrestar un home no resident de 35 anys per introduir al país 0,6 grams d’èxtasi i 1,7 grams d’haixix, i diumenge una dona no resident de 21 anys amb 0,5 grams de cocaïna i 1,9 grams de marihuana.