Les obres de la xarxa de calor causen talls als carrers Prat de la Creu i Doctor Vilanova

El centre d’Andorra la Vella, com a conseqüència de les obres de desplegament de la xarxa de calor, patirà noves afectacions a la via pública a partir d’avui. Durant vint dies es tallarà el trànsit del carrer Prat de la Creu en sentit sud i el del viaducte del carrer Doctor Vilanova en ambdós sentits. Els treballs també afectaran el servei d’autobusos: s’anul·laran les parades de l’ambaixada espanyola i la Roda, i hi haurà canvis a les línies d’autobusos L2, L4, L5 i L6.



“Sabem que són obres molestes, però ens permetran tenir una xarxa de calor en una zona amb