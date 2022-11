Restablert el sistema informàtic i telefònic de l'hospital

Actualitzada 08/11/2022 a les 13:13

El sistema informàtic i telèfonic de l'hospital ha quedat restablert després d'una hora d'avaria que ha impedit les comunicacions amb el centre mèdic. La incidència que s'ha produït cap al migdia ha bloquejat el funcionament de l'hospital perquè no es podien cobrar els actes mèdics que s'havien fet per la impossibilitat d'accedir a les connexions. Tots els serveis del centre s'han vist afectats i els professionals han hagut de reprogramar les cites perquè les consultes previstes no s'han pogut fer perquè no es podia entrar a la informació dels ordinadors ni donar l'atenció correcta ja que no es podia veure l'historial mèdic.Els tècnics de l'hospital han estat treballant per solucionar l'avaria i han aconseguit recuperar el funcionament habitual del centre mèdic passada la una de la tarda, segons han indicat des del SAAS al Diari.