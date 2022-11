Casellas creu que limitar la construcció apujarà els preus

El president de l’AGIA apunta que l’oferta actual és “pràcticament nul·la”, mentre que els temporers fan disparar la demanda

El president de l’AGIA, Gerard Casellas, creu que limitar la construcció es traduirà en un increment de preus. Així ho va explicar ahir en resposta a la proposta realitzada pel Col·legi d’Arquitectes, que va defensar reduir la superfície edificable per abaratir el preu de l’habitatge.



En aquest sentit, el president de les immobiliàries va apuntar que actualment “l’oferta és pràcticament nul·la; nosaltres no podem donar satisfacció a la demanda perquè no tenim oferta”. De fet, va explicar que els temporers que busquen un habitatge per venir a treballar han de començar a realitzar trucades el mes de setembre per intentar trobar