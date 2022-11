Reforç dels busos de la línia L4 fins a Soldeu

Actualitzada 07/11/2022 a les 18:20

Govern reforça a partir d'aquesta tarda la línia L4 d'autobús entre Andorra la Vella i Soldeu amb la incorporació d'una freqüència més cada hora, segons informa l'executiu en nota de premsa. Fins ara, l'L4 havia mantingut una freqüència entre setmana de 30 minuts. Amb l'ampliació del servei un nou bus se sumarà als ja existents cada hora en ambdós sentits de la marxa, donant així més cobertura per tal que els usuaris "no hagin d'esperar-se tanta estona i els vehicles vagin menys plens". Tot i això, Govern apunta que els busos de reforç només arribaran fins a Soldeu, ja que es considera que el nombre màxim d'usuaris s'acumula a Soldeu i Canillo.La voluntat d'aquesta ampliació és la de donar una "resposta ràpida a una necessitat constatada", no obstant el ministeri i la companyia de busos ja treballen en una solució més permanent per a la temporada d'hivern.