Quan el riu entrà a casa

El novembre del 1982 un aiguat de dimensions colossals va negar el Principat. Quaranta anys després, els fets encara són una ferida en la memòria de moltes famílies del país.

Aquell primer cap de setmana de novembre del 1982 la família Carboné d’Aixovall ho va perdre tot. Però de moment era diumenge, al bar Carmen faltaven mans per servir taules i fregar plats i ningú no tenia temps per pensar en els ruixats que feia dies que queien sobre el Principat. Era un diumenge avorrit de tardor. Qui podia sospitar aleshores que la normalitat ja era només un miratge? Que poques hores després la Valira i el riu d’Os baixarien desfermats com no s’havia vist mai i ho arrasarien tot al seu pas?



Les males notícies van arribar com ho fan