Projecte pirinenc per construir instal·lacions d'hidrogen a Andorra

El Govern manté converses amb la Comunitat de Treball dels Pirineus per implementar infraestructures que apostin per aquest nou combustible

El Govern vol apostar per l’hidrogen com “un dels puntals del nou model energètic del futur”. Així ho explica el director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, que reconeix que el Principat està treballant en un projecte perquè l’hidrogen passi a tenir un paper important en el context energètic andorrà.



Es tracta d’una iniciativa que es treballa en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). Andorra està apostant perquè tiri endavant un projecte vinculat a l’hidrogen per aprofitar els beneficis que aportaria la seva utilització en substitució dels combustibles fòssils tradicionals. Així, després de

