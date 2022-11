Els cossos d’emergència no van poder fer res per salvar l’home, que tenia 62 anys

Un treballador de 62 anys d’edat va morir ahir a primera hora de la tarda en accident laboral quan li va caure a sobre una màquina elevadora que estava manipulant en aquell moment.



Els fets van tenir lloc en unes instal·lacions de l’empresa del sector del transport on treballava el finat, situada al carrer de la Closa d’Andorra la Vella, un dels travessers de l’avinguda de Santa Coloma, segons van detallar al Diari fonts dels bombers i del cos de policia. El servei d’ordre va explicar que s’ha obert una investigació per determinar les causes de l’accident, que va provocar la

#1 Que en paz descanse...

(07/11/22 06:57)