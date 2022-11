La policia troba 32 grams de marihuana en el domicili d'un detingut

Actualitzada 07/11/2022 a les 11:27

La policia informa de la troballa de 32 grams de marihuana en el domicili del resident de 29 anys arrestat dijous a la matinada prop d'un local d'oci amb tres grams de cocaïna i 0,6 grams de marihuana. Els agents també hi van trobar diverses bosses amb restes de la mateixa droga, quatre grinders i dos ganivets amb restes d'haixix, segons informen en el balanç de detencions.Els agents van dur a terme dues detencions en controls rutinaris a la frontera del riu Runer. La primera va tenir lloc el dissabte a les 16.10 hores, quan un home no resident de 35 anys va ser arrestat per intentar introduir 0,6 grams d'èxtasi i 1,7 grams d'haixix, mentre que diumenge a les 00.45 hores els agents van detenir una dona no resident de 21 anys amb 0,5 grams de cocaïna i 1,9 grams de marihuana.