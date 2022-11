Demanen les gravacions per conèixer la relació entre Villarejo i els Cierco

Actualitzada 07/11/2022 a les 13:32

La Batllia ha tornat a sol·licitar a l'Audiència Nacional "totes les converses gravades" per José Manuel Villarejo i que consten en el sumari del cas Tàndem per determinar si Higini i Ramon Cierco, excopresidents de BPA, van contractar l'excomissari, segons informa El Independiente.El rotatiu espanyol apunta que la batlle Azahara Cascales va emetre el passat 20 d'octubre un aute per demanar una nova comissió rogatòria al jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional per poder disposar de les gravacions de veu i incorporar-los a les diligències prèvies en què s'investiga als Cierco, Villarejo i l'empresari Alberto Pedraza per presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de diners i contra el prestigi de les institucions.L'excomissari hauria estat contractat pels Cierco per "recollir i fabricar informació a la carta i influenciar sobre sectors, organitzacions i persones amb la finalitat d'arremetre contra les institucions andorranes" a canvi de diners, segons va indicar la Batllia en la petició d'auxili internacional. La batlle Cascales ja va de demanar una altra comissió rogatòria el juny de l'any passat on sol·licitava una copa tant de les gravacions, com de les agendes o notes manuscrites del comissari.