Ferida una dona en un accident a la capital

Actualitzada 07/11/2022 a les 10:05

Una conductora de 59 anys va resultar ferida ahir a la tarda per un accident a la rotonda dels Marginets d'Andorra la Vella, segons ha informat la policia aquest matí. El cos de seguretat va rebre l'avís a les 14.54 hores per una topada a la General 1 entre un vehicle Toyota Yaris i un Nissan Terrano, els dos amb matrícula del Principat.La dona, resident al país, era la conductora del Toyota i va ser traslladada a l'hospital on va ser atesa de les contusions que va patir i donada d'alta hores després.