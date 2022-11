Cinema espiritual per a 2.800 alumnes del país

Actualitzada 07/11/2022 a les 16:15

La delegació d'ensenyament de transmissió de valors als infants i joves organitza la XI setmana de cinema espiritual amb la previsió de la participació de 2.800 escolars d'Andorra, segons informa el Bisbat d'Urgell. La proposta portar per títol 'Aixeca la mirada' i es desenvolupa aquesta setmana amb projeccions també a Balaguer i la Seu d'Urgell. L'objectiu és difondre "la importància d'una formació crítica i activa en entorn dels mitjans", assenyala la delegació.L'activitat està adreçada als alumnes de 5è i 6è de primària i als estudiants de secundària i batxillerat i està oberta als escolars que no cursen religió. Les sessions es faran a les sales dels cinemes Illa Carlemany a partir de les 9.30 hores i hi haurà una sessió per a adults dijous a les 20.30 hores.Les pel·lícules que es projectaran seran 'Los Rodríguez i el más allá', 'Mi hermano persigue dinosaurios', 'Arde Notre Dame' i 'Cerca de ti', que serà el film per a adults.