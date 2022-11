Canillo i Encamp han començat a sancionar els propietaris que no han registrat el seu gos i ja han detectat 260 infractors en el primer cas i 21, en el segon

Des del 15 de juny d’aquest any és obligatòria la identificació dels gossos mitjançant l’analítica de l’ADN caní en sis de les set parròquies del país -Escaldes-Engordany no participa en el projecte del genotipatge-. Tot i així, encara són força els propietaris que no han fet el tràmit. Durant el període d’un any de gratuïtat que van posar els comuns per fer la prova, es van registrar uns 4.000 gossos en tot el país. A partir d’aquesta data, el cost de l’analítica ha d’anar a càrrec del propietari (28,5 euros) i tot aquell que no ho hagi fet pot ser