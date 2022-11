Actualitzada 07/11/2022 a les 10:56

Un jove de 25 anys no resident al país va ser detingut dissabte a Andorra la Vella per furtar articles de diversos comerços durant la setmana passada amb un valor estimat en 900 euros, segons informa la policia aquest matí, precisant que encara hi ha mercaderia sense valorar. El servei d'ordre va ser alertat pel personal de seguretat d'un establiment comercial que havia controlat a l'home per sostreure "diversa mercaderia" i quan els agents van examinar el contingut de les dues bosses que portava el jove van trobar-li més mercaderia furtada d'un altre establiment de la capital.El detingut va explicar a la policia que "durant la setmana havia realitzat altres furts i que ho amagava tot al domicili d'un familiar on pernoctava". Els agents van trobar a la cartera del detingut 1.640 euros en efectiu.