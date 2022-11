Oliver Jaén no supera una nova eliminatòria de 'La Voz'

Actualitzada 06/11/2022 a les 06:30

Oliver Jaén no va poder superar la nova eliminatòria del concurs de talents La Voz, que va emetre divendres l’espanyola Antena 3. El presentador dels informatius d’Andorra Televisió va sortir a l’escenari amb les companyes d’equip Ana Davidson i Eva Marco per interpretar l’emblemàtica Bohemian Rapsody, de Queen. Jaén va caure del concurs durant un programa en què s’havien d’eliminar la meitat dels concursants: dels 56 que hi van actuar només en continuaran 28 en el proper. Jaén va agrair el “suport i l’afecte” a través de les xarxes socials. “No m’hauria imaginat mai que m’atreviria a endinsar-me en aquesta aventura”, va expressar.