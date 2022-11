Mor un treballador de 62 anys en un accident laboral

Actualitzada 06/11/2022 a les 20:15

Un treballador de 62 anys ha mort avui al migdia en accident laboral quan li ha caigut a sobre una màquina elevadora. Els fets han tingut lloc a unes instal·lacions d'una empresa de transports al carrer de la Closa de la capital.Els bombers han rebut l'avís a la una i dos minuts i han enviat fins al lloc una ambulància, un vehicle d'excarceració, un vehicle d'enderroc i el cap de guàrdia. També han activat el Servei d'Emergències Mèdiques i el servei de circulació del comú d'Andorra la Vella. Quan hi han arribat l'home ja era mort i no s'ha pogut fer res per reanimar-lo.