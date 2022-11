La Llei de contractació obre la porta a revisions de preu

Actualitzada 06/11/2022 a les 06:26

En el comunicat de reacció a la falta de solucions a la crisi dels abocadors que l’ACODA va difondre la setmana passada, l’entitat també es queixava de la “falta d’empatia” de les administracions públiques a l’hora de revisar els preus dels contractes tenint en compte el context d’inflació i l’alça dels preus dels materials que suporta el sector. Des de l’entitat van assenyalar que l’administració s’aferrava a la legislació de contractació pública que establia que no es podien revisar preus fins transcorreguts els primers tretze mesos de l’execució de l’obra, amb la qual cosa un dels problemes és que en quedaven exemptes les que tenien un període de realització més curt. Ara, però, la nova Llei de contractació pública, aprovada al maig, manté que la revisió es limita a les obres que durin més d’un any i transcorregut el primer exercici d’execució, però obre la porta que es puguin renegociar preus en un context com l’actual. En concret, l’article 56 estableix que “els preus es poden revisar també atenent variacions dels costos dels contractistes que siguin imprevistesi sobrevingudes i que afectin l’equilibri econòmic del contracte”. Des de l’ACODA van indicar que la situació actual continua sent “inestable” i que no s’albira una normalització mentre duri el conflicte d’Ucraïna. Així que confien en l’aplicació de la nova Llei.