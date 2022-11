Des de l’abril s’estan analitzant els contractes dels grans consumidors del país

La factura de la llum segueix sent una de les grans preocupacions de les empreses del país. Els últims increments de tarifes aplicats per part de FEDA han pressionat encara més els comptes d’explotació de companyies que, pel seu model de negoci, poden tenir un consum intensiu d’electricitat. Per aquest motiu, des de l’empresa parapública s’està intentant ajudar les empreses a buscar fórmules per reduir aquestes factures per tal d’in- tentar alleugerar les despeses de les entitats. Així, les mesures proposades passen per opcions d’estalvi més senzilles, com apagar els llums o els ordinadors sempre que no siguin necessaris, o