Concurs per a un pla de promoció i publicitat dels productes d'Andorra

Actualitzada 06/11/2022 a les 06:58

El Govern ha aprovat aquesta setmana la licitació dels treballs per elaborar un nou pla de comunicació per promocionar i publicitar els productes alimentaris i els productes artesanals dels productors locals adherits a la marca Productes Agrícoles i Artesanals d’An- dorra. Es tracta d’una licitació que, tal com va exposar el Govern, “té per objectiu renovar l’estratègia i el relat al voltant dels productes agrícoles per millorar i potenciar les accions de promoció i publicitat dels productes de proximitat que són elaborats sota estrictes criteris de qualitat”. La licitació s’ha fet en dos lots, un de dedicat als treballs de creativitat i maquetació, i el segon, enfocat a la difusió i al manteniment de les xarxes socials. Es tracta d’un concurs nacional i de modalitat urgent. L’executiu informa els interessats que el plec de bases es pot descar-regar de manera gratuïta a la web de la plataforma de contractació del sector públic. Les ofertes es poden presentar fins al 23 de novembre.