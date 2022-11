Actualitzada 05/11/2022 a les 12:22

#TrànsitDens a la N145 - d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana a causa d'un accident i CG2 i RN22-Entrada al Principat per la frontera francoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 5, 2022

ACCIDENT. Circulació amb retencions (Retenció): N-145 | VALLS DE VALIRA | Sentit Nord cap a ANDORRA | Punt km. 10-0 | 11:56 — Trànsit N-145 (@transitn145) November 5, 2022

El departament de Mobilitat informa de retencions a la nacional 145, la carretera principal entre la Seu d'Urgell i Andorra, per la frontera espanyola a causa d'un accident. També hi ha cues a la general 2 i a la RN22 d'entrada al Principat per la frontera francoandorrana.El servei català de trànsit ha informat del sinistre a les 11.56 hores, al punt quilomètric 10 a les Valls de Valira en sentit nord cap a Andorra.