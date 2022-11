Els sindicats carreguen contra el cap de Govern, Xavier Espot, per les declaracions en l’entrevista d’aquesta setmana al Diari d’Andorra. El líder de l’executiu va tornar a demanar a treballadors i a empresaris un nou esforç per intentar trobar solucions, amb relació a la negociació salarial que s’està duent a terme en el si del Consell Econòmic i Social. Així, Espot va apuntar que caldrà que ambdues parts facin “renúncies”. Els assalariats assumint que no s’apujarà la totalitat de l’IPC i els empresaris veient afectats els beneficis.



En aquest sentit, Carla Guinot, secretària d’organització del SEP i membre del Consell Econòmic