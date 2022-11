Crèdit Andorrà, millor entitat en banca privada del país

El guardó l’atorguen les publicacions financeres ‘The Banker’ i ‘PWM’

Crèdit Andorrà ha estat reconegut amb el guardó de millor entitat financera d’Andorra en banca privada per segon any consecutiu per les publicacions The Banker i Professional Wealth Management (PWM), del grup editorial Financial Times. El banc va destacar ahir en una nota de premsa que les publicacions han posat en valor el pla de creixement del banc mitjançant el desenvolupament d’aliances estratègiques i d’operacions corporatives, a més del treball realitzat per “unificar la marca internacionalment” –sota la denominació Creand–.



L’entitat va afegir que el reconeixement posa en valor el pla estratègic 2021-2023, “centrat a reforçar el lideratge a Andorra i