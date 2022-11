La ministra Calvó preveu un hivern complicat, amb restriccions d’abastament per la banda francesa i un increment de preus

La crisi energètica no es resoldrà a curt termini. “L’hivern”, va afirmar ahir al matí en declaracions als mitjans la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, “serà complicat”. Tant per possibles restriccions d’abastament pel cantó francès, on avui només funcionen 30 de les 54 centrals nuclears que té el país –la resta no poden posar-se en marxa perquè s’hi estan fent tasques de manteniment–, com per la previsió que augmentaran els preus de l’energia. Amb les mesures d’estalvi impulsades per l’executiu, va admetre Calvó, “no n’hi haurà prou” per resoldre el problema energètic, tot i que, per descomptat, sí que