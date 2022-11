Andorra vota a l'ONU a favor de posar fi a l'embargament dels EUA a Cuba

Actualitzada 05/11/2022 a les 06:23

Cuba va aconseguir dijous un suport aclaparador a l’assemblea general de l’ONU, que va aprovar novament una resolució per exigir la fi de l’embargament nord-americà, en una votació tan contundent diplomàticament com sense de conseqüències efectives. Andorra es va alinear amb la majoria. La votació, amb 185 vots a favor, dos en contra (EUA i Israel) i dues abstencions (el Brasil i Ucraïna), es va produir en un moment en què els dos països han intensificat les seves relacions i en què la migració de l’illa al veí nord-americà ha tocat màxims històrics. La notícia, esperada amb ànsies per l’Havana, va estar precedida per la intensa campanya als mitjans oficials Millor sense bloqueig, en què se subratllen els efectes de les sancions. Segons el govern cubà, durant els primers catorze mesos de l’administració del demòcrata Joe Biden les afectacions econòmiques van pujar als 6.364 milions de dòlars.