Accident de trànsit al carrer Bonaventura Armengol

Actualitzada 04/11/2022 a les 12:20

Pas alternatiu a la RN22 Frontera franco-andorrana per accident. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 4, 2022

Un motorista ha patit un accident de trànsit aquest matí al carrer Bonaventura Armengol de la capital. En el sinistre hi ha implicat, com a mínim, una motocicleta que hauria sortit disparada, el conductor del qual no hauria patit ferides de gran gravetat.D'altra banda, Mobilitat informa d'un altre sinistre a l'RN22 que provoca el pas alternatiu a la frontera francoandorrana. El departament recorda de l'obligatorietat de circular amb rodes de contacte o cadenes quan neva i ha activat la fase groga a la General 3 d'accés a Arcalís i a la General 4 a Pal a primera hora del matí i fins a les 12 hores aproximadament.