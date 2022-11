Espot remarca la rellevància de treballar per la paritat, ja que només 24 efectius són dones

Els onze agents de la promoció número 55 del cos de policia van oficialitzar ahir l’entrada al cos després d’haver superat el període de formació i prova. La sala d’actes del despatx central del cos d’ordre va acollir la cerimònia de nomenament dels nous agents, deu homes i una dona, que, tal com va remarcar el cos a través d’un comunicat, “han completat amb èxit la formació general inicial, basada en legislació penal, normativa administrativa, tir i tècniques d’intervenció policial, així com l’aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits tant en el període de formació com en el de prova”.