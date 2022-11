La justícia espanyola avala la rogatòria de Fernández Díaz a Andorra

Actualitzada 04/11/2022 a les 12:08

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha acordat reactivar la comissió rogatòria cursada per les autoritats andorranes per comunicar la imputació de l'exministre Jorge Fernández Díaz, com va fer a mitjans de setmana amb l'expresident Mariano Rajoy.D'aquesta manera, la sala contenciosa-administrativa del TSJM dona llum verd a continuar amb la investigació de la trama andorrana de l'anomenada operació Catalunya i rebutja la petició de paralitzar la comissió rogatòria (CRI) que Andorra va lliurar a Espanya per les querelles interposades contra l'exlíder del PP i els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro.