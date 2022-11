Govern puja a 830.000 euros l'aportació pel vol a Madrid

Actualitzada 04/11/2022 a les 13:54

Govern ha renovat l'adjudicació a Air Nostrum perquè operi la ruta entre l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell i Madrid durant un any més. Ara bé, la nova operativa incrementa el seu cost "a causa de l'entorn econòmic actual i alguns costos operatius", segons ha avançat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. En concret, l'aportació econòmica màxima de Govern passa de 650.000 euros a 830.000.

Tanmateix, l'executiu espera que les bones xifres d'ocupació li permetin no haver de subvencionar la totalitat dels 850.000 euros. En aquest sentit, Gallardo ha destacat que la mitjana d'ocupació durant el primer any de vida de la ruta ha estat d'una mitjana del 69%. Això permetrà a l'executiu no haver de subvencionar els 650.000 euros. Segons les previsions, Gallardo ha detallat que "en el pitjor escenari l'aportació serà de 560.000 euros, mentre que en el millor escenari serà de 429.000".

Pel que fa a la possibilitat d'un tercer trajecte entre setmana, el ministre ha reiterat que la decisió dependrà del compromís del sector privat. "Tot apunta que si hi ha compromís de tothom no hi haurà impediments per a fer-ho". De fet, Air Nostrum ha presentat una oferta i "Govern està disposat a contribuir per fer-la sostenible". Araa bñe, "una tercera part hauria de venir del sector privat" en forma de compra de bitllets.