La poca oferta de pisos de lloguer i els preus elevats fan que algunes persones amb contracte s’hagin de plantejar marxar del país

El sector de l’hoteleria tem que alguns temporers que ja tenen un contracte finalment hagin de marxar del país davant la impossibilitat de trobar habitatge. “L’any passat hi havia molta gent que no tenia on dormir i aquest any passarà el mateix”, va predir ahir el director de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Jordi Pujol. “Espero que en el mes que queda es pugui intentar que aquesta gent es pugui quedar”, va sostenir. I és que el de l’habitatge és un problema que s’ha cronificat al Principat i que s’agreuja any rere any. “És una roda en la qual portem