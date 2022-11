Actualitzada 04/11/2022 a les 06:38

El platet d’autor, la tapa elaborada que es menja en bona companyia, amb els amics, la parella o la família abans de dinar, és la novetat de la 16a edició de l’Andorra a Taula. “Es tracta de tapes d’autor per començar a fer gana abans del menú”, va detallar ahir el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol. La intenció és “donar un punt més al tema gastronòmic” al país.Tanmateix, es tracta d’una novetat que només oferiran quatre dels 24 establiments. D’aquests, dos únicament oferiran el platet, mentre que els altres dos hi sumaran el menú. La resta continuarà exclusivament amb el menú tradicional. “Si funciona es quedarà i si no continuarem buscant coses per donar un toc més”, va concloure Pujol amb referència a la novetat d’enguany. El platet anirà acompanyat d’una cervesa i tindrà un cost de cinc euros, mentre que el preu del menú gastronòmic es manté prop dels 35 euros. Les expectatives de l’organització són igualar els 4.500 menús que es van servir l’any passat. La fita gastronòmica se celebrarà del 4 al 24 de novembre, coincidint amb l’Andorra Shopping Festival. Pujol va celebrar que totes les parròquies tindran, com a mínim, un establiment que hi participi.El portaveu de la Unió Hotelera va destacar el progrés que ha fet el Principat en l’àmbit gastronòmic en els darrers anys. “Fa vuit anys, quines ofertes gastronòmiques i estrelles Michelin teníem?”, es va qüestionar, a més d’indicar que ara “qui no té una estrella ben aviat la tindrà”. Amb aquesta manifestació, Pujol va voler fer referència al fet que “tenim la matèria i els professionals per tenir estrelles”.