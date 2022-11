El mercat verd

Andbus es va convertir ahir en el primer projecte disponible al mercat nacional de compensació de carboni, el qual busca incentivar la sostenibilitat.

Tot i ser una mica complex d’entendre, la idea és simple: una empresa vol reduir la seva petjada en el planeta i aposta per tirar endavant un projecte que redueixi les emissions de diòxid de carboni. Al mateix temps, una altra empresa, que o bé per un motiu reputacional –el que avui en dia s’anomena responsabilitat social corporativa– o bé perquè ja no té capacitat per reduir més les seves emissions, però vol seguir apostant per la sostenibilitat, està disposada a finançar aquests projectes. Com es troben? En el mercat nacional de compensació de carboni. Una eina que va tirar