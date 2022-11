El ministeri suma una nova via de comunicació per tractar casos d’assetjament

El ministeri d’Educació impulsa una nova campanya a través de les xarxes socials per informar d’un nou canal de comunicació per adreçar a les autoritats educatives denúncies d’assetjament escolar: el número de telèfon 743 313. L’acció la va avançar fa uns dies la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, en la compareixença davant la comissió legislativa, i la va justificar per la voluntat d’ampliar al màxim les vies de denúncia. Així, aquest canal telefònic directe se suma als ja existents: el diàleg directe amb l’escola, l’aplicació B-Resol i el correu electrònic inspeccioeducativa@govern.ad.



La campanya en xarxes i l’anunci del telèfon de denúncia coincidia