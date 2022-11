Detingut per amenaçar amb una arma blanca en una baralla

Actualitzada 04/11/2022 a les 10:28

La policia ha detingut aquesta matinada un home resident de 51 anys per exhibir, intimidar i amenacar amb una navalla de 7 centímetres en una baralla prop d'un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella. També aquesta passada matinada, els agents han arrestat un home resident de 29 anys per possesió de tres grams de cocaïna i 0,6 grams de marihuana.D'altra banda, la nit del dimecres es va detenir un home resident de 41 anys com a presumpte autor de delictes contra la llibertat, l'honor i la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits per una discussió conjugal en un domicili, que va acabar amb amenaces de mort i injúries de l'home cap a la seva parella.El balanç policial d'aquesta setmana tanca amb l'arrest de tres homes de 28, 32 i 20 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol, amb taxes d'1,20, 1,30 i 1,57 g/l, respectivament.