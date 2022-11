Calvó diu que les mesures d'estalvi són insuficients

Actualitzada 04/11/2022 a les 13:18

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha admès que amb les mesures d'estalvi impulsades per l'executiu "no n'hi haurà prou" per resoldre el problema energètic. Calvó ha reiterat que l'hivern "serà complicat", tant per possibles restriccions d'abastament pel cantó francès com per l'augment dels preus. La ministra ha apuntat que aquesta situació es mantindrà "en els pròxims mesos i anys" perquè "Europa haurà de treballar per guanyar independència energètica". Calvó ha fet les declaracions avui el matí en la roda de premsa posterior a la signatura del conveni de col·laboració entre el Govern i els comuns que recull les mesures per assolir l'objectiu de com a mínim el 15% d'estalvi energètic.Pel que fa a les mesures que ja s'han començat a aplicar al sector privat, Calvó ha apuntat que a l'octubre s'ha aconseguit "una reducció" del consum energètic, però ha recordat que el mes ha estat "molt calent", amb temperatures entre quatre i cinc graus més de mitjana que les de l'any anterior.