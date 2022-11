Actinn rep una acreditació per acomplir els criteris d'excel·lència

Actualitzada 04/11/2022 a les 06:32

Actinn, el clúster de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra, ha obtingut l’acreditació Bronze Label de l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), que garanteix que l’entitat acompleix els criteris d’elegibilitat per a les etiquetes d’excel·lència en la gestió de clústers de l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI), segons va informar l’organisme en un comunicat. A més, Actinn va participar en un procés de benchmarking amb altres clústers europeus, el qual es va dur a terme a través d’una entrevista amb el gerent de l’entitat en què es cobreixen 36 indicadors respecte a l’estructura del clúster, la gestió, la seva governança, el seu finançament, els serveis prestats, els contactes i la interacció dins de l’entitat, així com les fites i el reconeixement d’aquesta.Actualment el clúster andorrà està format per 72 empreses i professionals implicats en la difusió de noves tecno­logies.