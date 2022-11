Una tassa per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Actualitzada 03/11/2022 a les 09:56

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i el Museu Carmen Thyssen Andorra, tornen a posar en marxa el concurs de la tassa commemorativa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, del 3 de desembre per setè any, segons informen en un comunicat. Així, el certamen s'obrirà a tota la ciutadania andorrana perquè tot el país pugui participar des de casa o des del mateix Museu Carmen Thyssen, els dies 12 i 13 de novembre.En aquest sentit, per participar al concurs s’ha de presentar una obra gràfica original fins al 19 de novembre. Les mides han de ser de 19 cm de llarg per 8 cm d’alçada, presentades en paper sobre un fons blanc, i de la mateixa manera per a les obres gràfiques digitals. Es pot entregar a les dependències del museu o per correu electrònic.Enguany, segons recorda l'entitat, es convocarà un jurat format per membrer del museu, de la fundació, d'Aufare i del ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat que s'encarregaran de fer la primera selecció amb les 20 millors obres gràfiques. Una vegada escollides les obres finalistes, el guanyador o guanyadora esdevindrà de les votacions que s'hagin recollit de les persones ateses per la fundació. El disseny premiat, que produirà l'empresa d'inclusió sociolaboral i&i Serveis, s'anunciarà el 2 de desembre a les 11 hores en un acte oficial al Thyssen.