Trobar pis, una aventura

Els temporers viuen la cerca d’allotjament amb desesperació. Els preus els obliguen a compartir casa i, fins i tot, habitació. A més, els horaris de l’autobús els limiten la zona on poden viure.

Arriba la temporada d’hivern i amb ella l’allau d’extracomunitaris que cada any es trasllada al Principat buscant oportunitats laborals durant l’època de més afluència de turistes al país. La gran majoria assegura que ja té feina. Molts d’ells expliquen que han aconseguit un contracte al sector de la restauració. Ara bé, alguns indiquen que encara busquen on treballar. Tanmateix, no els preocupa trobar feina –creuen que no els costarà aconseguir un contracte–, sinó tenir on dormir. I és que les dificultats per aconseguir un lloc per viure cada cop fan menys atractiu venir a fer temporada al país.



