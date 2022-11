La promotora dels Vilars, sense indemnització

Actualitzada 03/11/2022 a les 06:22

Setze anys després d’interposar la reclamació de danys i perjudicis, el Tribunal Superior ha resolt que la societat promotora dels edificis dels Vilars protagonistes d’una llarga batalla judicial, que va acabar a Estrasburg, no té dret a ser indemnitzada per l’aturada de les obres. La compensació milionària (sis milions d’euros) la societat la reclamava als dos veïns de la zona que van iniciar l’acció judicial contra els blocs perquè superaven l’alçada permesa per la normativa urbanística. El 2001 la justícia va decretar l'aturada de les obres i entre el 2002 i el 2003 primer la Batllia i després el Tribunal Superior van anul·lar la llicència d’obres d’un dels edificis i va ordenar l’enderroc de la sobrealçada. Un enderroc que mai no es va produir perquè l’administració va expropiar part dels terrenys dels demandants per solucionar el problema, una acció condemnada pel Tribunal Europeu dels Drets Humans, que va dictar que l’Estat havia d’indemnitzar els dos veïns.En paral·lel, el 2006 la promotora dels edificis va iniciar el plet per danys i perjudicis. La Batllia es va pronunciar l’agost de l’any passat, quinze anys després, rebutjant la demanda. La sentència l’ha confirmat ara el Superior.