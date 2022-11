L'octubre tanca sense cap glaçada, un fet excepcional segons Acció Climàtica

Actualitzada 03/11/2022 a les 06:30

El mes d’octubre va ser el més càlid fins ara registrat a l’estació meteorològica del Roc de Sant Pere, segons va informar ahir Acció Climàtica. Així, la temperatura mitjana va ser 4,3 graus més alta del que seria habitual aquest mes. També es destaca que durant aquest octubre no es va registrar cap glaçada al país, un fet excepcional per a aquesta època de l’any. Segons l’ens, ja són quatre els mesos amb rècords de temperatures mitjanes mensuals. D’altra banda, Meteorologia va alertar ahir de possibles nevades fins a 1.700 metres al nord del país de cara a demà. Les temperatures començaran a caure avui, amb precipitacions febles a la tarda que seran més abundants al nord i ràfegues de vent de fins a 50 per hora al matí als fons de vall i de 80 per hora en altitud. Meteo preveu gruixos de neu de 30 centímetres a 2.500 metres.