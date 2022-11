L'IPC avançat de l'octubre repunta una dècima a l'alça i es queda en el 6,9%

Actualitzada 03/11/2022 a les 06:31

L’índex de preus al consum (IPC) torna a incrementar-se a l’octubre. Així ho va fer saber ahir el departament d’Estadística, que va apuntar que l’indicador avançat per a l’octubre se situa en el 6,9%. Això suposa que l’IPC atura el descens tímid dels últims mesos i torna a anar lleugerament a l’alça, incrementant-se una dècima respecte a l’IPC del mes de setembre, quan es va tancar amb un 6,8%.Segons l’informe del departament, aquest lleuger augment de la inflació seria causat pel comportament dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques, així com del grup d’esbarjo, espectacle i cultura. Per contra, i com ja està succeint els darrers mesos, Estadística assevera que els preus dels transports han contribuït a la moderació de l’indicador.Pel que fa a l’indicador en els dos països veïns, l’IPC avançat d’Espanya per al mes d’octubre s’ha situat en el 7,3%, que suposaria una disminució d’un punt i sis dècimes respecte a la variació registrada el mes de setembre. A França, l’IPC avançat per a l’octubre s’ha situat en el 6,2%, que suposa un augment de sis dècimes respecte al mes de setembre, quan l’IPC es va situar en el 5,6%.