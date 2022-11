El PS vol que el lloguer pugi un 25% del que ho faci el sou

També vol que la limitació s’apliqui als arrendaments dels locals comercials i que el salari mínim s’incrementi fins al 60% del mitjà

El grup parlamentari socialdemòcrata vol que salaris i els lloguers s’incrementin de forma diferent. Segons va anunciar ahir el president del grup, Pere López, les esmenes presentades per a la llei de mesures urgents de l’habitatge –la qual ha de servir per prorrogar de manera forçosa els lloguers un any més– aposten per limitar l’augment dels lloguers a un 25% del que s’incrementen els salaris.



Cal recordar que enguany el Govern va decidir no vincular l’increment dels lloguers sinó a l’acord que s’extregui del Consell Econòmic i Social, on sindicats i patronal estan negociant. Tanmateix, els socialdemòcrates volen que els lloguers