El sector del transport necessita mig centenar de treballadors

La companyia de transport Andbus ha reconegut aquest matí les dificultats del sector per trobar personal qualificat per afrontar la temporada d’estiu. “La cerca es fa per terra, mar i aire” ha reconegut el CEO de la companyia, Dani Vinseiro, que ha apuntat que tot el sector del transport necessitaria mig centenar de conductors per fer front a la temporada d’hivern.En aquest sentit, Vinseiro ha apuntat que els mercats tradicionals on trobar personal -Espanya i Portugal- també estan tenint problemes de personal el que obliga a les empreses andorranes a sondejar mercats com el sud-americà o el de l’Europa de l’Est.A més, el CEO ha apuntat que s’estan mantenint converses amb l’administració per intentar facilitar l’arribada d’aquest personal el qual requereix d’una sèrie de certificacions. “No és una cosa senzilla de resoldre i estem parlant amb l’administració per trobar solucions generals a que professionals de fora d’Andorra puguin treballar amb una facilitat més gran, el que no vol dir que se saltin els límits del que és perceptiu”.