El PS proposa triplicar les sancions de la llei d'avaluació ambiental

Actualitzada 03/11/2022 a les 12:28

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat 25 esmenes al projecte de llei d'avaluació ambiental, que ha donat a conèixer avui en roda de premsa. Una de les seves propostes és multiplicar per tres l'import de les sancions i d'aquesta manera les més greus podrien suposar multes de fins a 90.000. D'aquesta manera, un projecte que causi danys irreversibles en el medi ambient o posi en risc la seva reversibilitat podria ser sancionat amb el pagament d'aquesta quantia.Els consellers generals Roger Padreny i Carles Sánchez han explicat aquest matí el contingut de les esmenes, una altra de les quals demana que el que es recapti amb les sancions vagi destinat al fons verd, a través del qual s'impulsen les infraestructures energètiques i les energies renovables."Volem que quedi que la finalitat no és recaptar diners", ha indicat Padreny. Aquest va assenyalar també que les esmenes van en la línia que hi hagi més transparència i seguretat jurídica en l'aplicació de la llei. Així, es defensa també, per exemple, estendre la publicitat als projectes rellevants i no només als molt rellevants, com es fixa l'actual text.