L’espai ja ha tancat oficialment, com es va anunciar des del comú

El comú de la Massana va anunciar ahir que l’abocador de Beixalís ja ha tancat les seves portes. Segons un comunicat emès ahir per la corporació massanenca, encara queda un espai que es podria fer servir, segons es desprèn de l’informe tècnic elaborat. Tanmateix, el comú se’l reserva per a les terres derivades de les obres públiques previstes per a l’any vinent.



En aquest sentit, la cònsol menor, Eva Sansa, va assenyalar que “tenim una obra molt rellevant, la nova carretera de desviació de la Massana, i és important disposar d’un abocador proper”. D’aquesta manera, d’ara endavant l’abocador romandrà tancat per