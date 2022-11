Educació habilita un telèfon per denunciar assetjament

Actualitzada 03/11/2022 a les 12:19

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior informa en un comunicat que ha posat en funcionament un nou telèfon directe per denunciar casos d'assetjament, el 743313, coincidint amb la celebració del Dia internacional contra la violència, l'assetjament i el ciberassetjament en l'àmbit escolar. Tal com va avançar la ministra Ester Vilarrubla, es tracta d'afegir un nou canal de comunicació que se suma als ja existents: el diàleg directe amb l'escola, l'aplicació B-Resol i el correu inspeccioeducativa@govern.ad.Educació aprofita la posada en funcionament d'aquest número per llençar una nova campanya a les xarxes socials per donar a conèixer les diferents maneres de denunciar l'assetjament, recordant la necessitat d'explicar els casos per "poder posar solucions".El darrer curs, 2021-2022, s'han notificat 21 casos d'assetjament en total als tres sistemes educatius. El 80% d'aquestes denúncies fan referència a alumnes que cursen segona ensenyança i la majoria de víctimes, un 60%, són del gènere masculí. Entre els tipus d'assetjament, el més comú és el verbal, seguit del físic, el ciberassetjament i l'exclusió social.