Andbus oficialitza el primer projecte nacional de compensació de carboni

Actualitzada 03/11/2022 a les 11:55

El mercat nacional de compensació de carboni ja té un projecte disponible. La renovació de la flota d’Andbus s’ha convertit en el primer projecte inclòs en aquest mercat que busca fomentar i incentivar la creació d’iniciatives que promoguin la neutralitat carboni.Així amb la renovació de la flota que la companyia ha realitzat enguany, sumada a la reorganització de les línies per així reduir el nombre de quilòmetres que es realitzen, Andbus ha estalviat fins a 130 tones de CO2. Cal tenir en compte que ara aquestes 130 tones poden ser adquirides, en forma de crèdits virtuals, per empreses que vulguin mostrar el seu suport a projectes sostenibles i que permetin assolir la neutralitat carboni el 250, objectiu fixat pel Govern.Cal tenir en compte que els 130 crèdits virtuals disponibles tenen un cost de 40 euros per crèdit, el que deixarà un ingrés per Andbus d’uns 5.000 euros. A més, l’estalvi realitzat per la companyia de transport equivaldria a les emissions realitzades per un vehicle normal en un trajecte de prop d’1,1 milions de quilòmetres.D’altra banda, Dabi VInseiro ha destacat que la companyia segueix treballant perquè “més aviat que tard” es puguin substituir alguns dels vehicles per d’altres que no consumeixin combustibles fòssils.En relació a l’entrada de més projectes al mercat de compensació, Carles Miquel, director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, ha destacat que ja hi ha diverses iniciatives del sector públic però també del sector privat -concretament del sector comercial- interessades en entrar al mercat a oferir nous crèdits, arran de projectes d’estalvi, com també hi ha empreses que estan interessades en comprar aquests crèdits.