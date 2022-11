Actinn rep una acreditació per acompliar amb els criteris d'excel·lència

Actualitzada 03/11/2022 a les 16:33

Actinn, el clúster de la innovació i les noves tecnologies d’Andorra ha obtingut l’acreditació "Bronze Label" de l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) que garanteix a l'entitat que acompleix amb els criteris d’elegibilitat per a les etiquetes d’excel·lència en la gestió de clústers de l’European Cluster Excellence Initiative (ECEI), segons informa el clúster en un comunicat.A més, ha participat en un procés de benchmarking amb altres clústers europeus en que es remarquen els punts forts i els aspectes de millora en comparació amb altres clústers. L'anàlisis d'Actinn s'ha realitzat a través d'una entrevista amb el gerent del clúster i es fa mitjançant un expert imparcial en avaluació comparativa d’ESCA. L’entrevista cobreix 36 indicadors amb respecte a l’estructura del clúster, la gestió del clúster i la seva governança, el seu finançament, els serveis prestats, els contactes i la interacció dins del clúster, així com les fites i el reconeixement d'aquest.Actualment el clúster està format per 72 empreses i professionals implicats en la difusió i implementació de noves tecnologies i de la innovació al país, així com la formació i detecció de talent en aquests àmbits, segons destaca Actinn.