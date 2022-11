Actualitzada 02/11/2022 a les 11:01

EL COPRÍNCEP NO HA DEMANAT UN COADJUTOR PER PREPARAR EL RELLEU





D’altra banda, amb relació al representant episcopal, va assenyalar que el recentment escollir Eduard Ibáñez, com a adjunt, pot ser el successor de l’actual representant, Josep Maria Mauri. “El senyor Eduard Ibáñez crec que pot ser un bon representant i aquest és el camí que hem fet; està destinat que hi hagi, en un moment o altre, un relleu esglaonat i ben fet, ara el seu temps és veure i escoltar la societat andorrana”, va dir Vives. Ahir el Copríncep episcopal va confirmar que ara per ara no ha demanat un coadjutor per començar a preparar el seu relleu, el qual es produirà d’aquí a dos anys. Vives va assegurar que “encara no és el moment” per fer-ho i va recordar que el Papa ha de ser “lliure en les seves eleccions; si no podria haver-hi excessos”. Així i tot, sí que va reconèixer que “hi ha motius per estar cansat”, ja que va apuntar que “no és fàcil per a tots els que estem al capdavant d’institucions”. També va reconèixer que arribat el cas la figura d’un coadjutor podria ser bona perquè el successor conegués Andorra amb més profunditat i facilitar així la transició.D’altra banda, amb relació al representant episcopal, va assenyalar que el recentment escollir Eduard Ibáñez, com a adjunt, pot ser el successor de l’actual representant, Josep Maria Mauri. “El senyor Eduard Ibáñez crec que pot ser un bon representant i aquest és el camí que hem fet; està destinat que hi hagi, en un moment o altre, un relleu esglaonat i ben fet, ara el seu temps és veure i escoltar la societat andorrana”, va dir Vives.

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va demanar ahir “més sinergies” entre Catalunya i Andorra pel que fa a les infraestructures. Un d’aquests exemples és el centre de salut mental que el bisbat construirà a la Seu d’Urgell i que ha d’estar enllestit en uns dos anys –just quan Vives hauria de deixar el càrrec en complir els 75 anys–. “El que importa és que les famílies de l’Alt Pirineu, tant al territori català com al Principat, tinguin aquest centre disponible”, va remarcar ahir el bisbe en la visita pastoral a la Massana per la festivitat de Tots Sants. “Una cosa és el que se sembra i l’altra el que es recull”, va reconèixer amb relació a si serà a temps d’inaugurar la instal·lació.A més, el Copríncep episcopal va afirmar, amb relació a les crítiques per part de les associacions de salut mental que demanen que l’atenció als malalts es pugui dur a terme en territori andorrà, que “no ho podem tenir tots tot; cadascú vol que al costat de casa seva hi hagi de tot, des d’un quiròfan fins a una UCI; hem de sumar i aquest centre està destinat a sumar. A més, Vives va insistir que davant de la “carència” que hi ha en matèria de salut mental aquesta infraestructura permetrà ajudar molta gent. “Tots els que experimentem amb aquesta problemàtica volem que els afectats estiguin el més a prop possible per poder donar suport i acompanyament, i això és el que intentarem amb aquest centre, que tindrà una dimensió d’uns 5.000 metres quadrats”. En aquest sentit, el bisbe, que va recordar que “una de cada tres persones tindrà una malaltia mental”, va defensar que el centre permetrà posar més prevenció en un moment en el qual “tots som més sensibles” a aquesta qüestió. “Sabem que és important prevenir i també treure estigma social a aquestes malalties”, va defensar.D’altra banda, ahir el Copríncep episcopal també va voler donar el seu suport a les polítiques que s’han anat implementant des de l’executiu amb relació a la crisi derivada de la pèrdua de poder adquisitiu i dels problemes per trobar habitatge assequible. “Andorra crec que està fent molt per poder atenuar les conseqüències d’aquesta crisi econòmica que es va anunciant i que ara també és energètica”, va defensar. “Sé que el Govern està molt interessat a buscar solucions, aquests dies estic veient els grups parlamentaris i a tots els preocupa el nivell de vida a Andorra, que per a alguns és folgat, [i seria convenient] que es repartissin millor les càrregues”, va asseverar.Així i tot, Vives també es va mostrar preocupat amb relació a la problemàtica de l’habitatge i va insistir que “és una qüestió que caldrà enfocar”, ja que, segons ell, “hem fet molts habitatges però potser no són per als nivells més normals de la classe mitjana, els treballadors o els temporers que viuen aquí, a Andorra”. Tanmateix, el bisbe va reconèixer que “hi ha iniciatives” i va enviar un missatge esperançador tot recordant que “vam saber respondre amb els comuns durant la pandèmia i jo espero que ara també sigui possible donar resposta [a la problemàtica de l’habitatge]”.